Başıbağlı gəlin namizəd açıq-saçıq şəkillərini paylaşdı — FOTO

Türkiyədə bir televiziyada qatıldığı evlilik proqramı ilə məşhurlaşan, daha sonra isə hicabdan imtina etməklə gündəmə gələn Hənifə Gürdal sosial şəbəkədə diqqət mərkəzinə düşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Hənifə etirazlara baxmayaraq, İnstaqram hesabında çimərlik geyimində çəkdirdiyi fotolarını paylaşıb.

O, fotonun üzərinə "Tənha olanda etdiklərinizi ictimaiyyət qarşısında qınaq məsələsinə çevirməyin", qeydini yazıb.

Etirazlardan sonra növbəti açıq-saçıq fotosunu paylaşan Hənifə bunları qeyd edib:

"Yaxşı-yaxşı yaxınlaşdırıb baxın, bikini geyindim və bu rəzilliyim bəs etmədi, üstəlik poza da verdim. Baxın görüm, ayıb yerimi görə biləcəksinizmi?".

Sözügedən fotonu edirik:

(teleqraf.com)

