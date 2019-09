"Facebook"un pul vahidi Avropada əngəllənəcək

Almaniya və Fransa Maliyyə Nazirlikləri ortaq yazılı açıqlama veriblər.

Metbuat.az türk mediasına istinadən xəbər verir ki, açıqlamada heç bir özəl şirkətin millətlərin suverenliyinə aid olan maddi gücü tələb edə bilməyəcəyi bildirilib. Beynəlxalq ödənişlər sistemində islahatlara ehtiyac duyulduğu qeyd edilən açıqlamada banklara "Avropa Ödəniş Sistemi"nin təkmilləşdirilməsi və Avropa Mərkəzi Bankına rəqəmsal pul vahidləri mövzusunda çalışmaların sürətləndirilməsi tövsiyyə edilib.

Fransa İqtisadiyyat naziri Bruno Le Mair dünən verdiyi açıqlamada "Facebook"un kriptovalyutası olan "Libra"nın hökümətlərin maddi suverenliyini təhlükəyə atacağını və Libranın istifadəsinin Avropada əngəllənəcəyini bildirib.

