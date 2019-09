Bakıda 30 yaşlı kişi meyiti tapılıb

Bakıda kişi meyiti aşkarlanıb.



Metbuat.az-ın məlumatına görə, fakt Sabunçu rayonunda qeydə alınıb. Gecə saatlarında rayonun Sabunçu qəsəbəsi, Q.Vəzirov küçəsi 2-ci döngədə 30-35 yaşlı kişinin meyiti tapılıb. Hüquq-mühafizə orqanları əməkdaşları meyitə baxış keçirib, üzərində zorakıllıq əlamətləri aşkar olunmayıb.

Meyit şəxsiyyətin müəyyənləşdirilməsi və daxili müayinə olunması üçün Məhkəmə Tibb Ekspertizası və Pataloji Anatomiya Birliyinin Sabunçu rayon şöbəsinə təhvil verilib.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

