Vasif Talıbov özünü yeni vəzifəyə təyin etdi

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov NMR Ali Məclisinin Sədri yanında Elmin İnkişafı Fondunun Himayədarlar Şurasının tərkibinin təsdiq edilməsi haqqında Sərəncam imzalayıb. Metbuat.az xəbər verir ki, Şuranın tərkibi aşağıdakı kimi təsdiq edilib: Şuranın sədri Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Şuranın üzvləri Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Aparatının Humanitar siyasət məsələləri və ictimai təşkilatlarla iş şöbəsinin müdiri AMEA Naxçıvan Bölməsinin sədri Naxçıvan Muxtar Respublikasının təhsil naziri Naxçıvan Dövlət Universitetinin rektoru (qaynarinfo)

