Müxalifət liderinin cinayətkarlarla fotosu yayıldı - İstintaq başladıldı

Venesuela Baş Prokuroru Viliam Saab Kolumbuyada qanunsuz silahlı dəstə "Los Rastrajos"un liderləri ilə şəkilləri ortaya çıxan müxalif lider Xuan Quaido haqqında istintaq başladığını açıqlayıb.

Metbuat.az türk mediasına istinadən xəbər verir ki, o, bu dəstənin bölgədəki digər cinayətkar qruplaşmalarla çalışan bir qrup olduğunu bildirərək deyib:

"Son zamanlarda Venesuela vətəndaşı Xuan Quaidonun "Los Rastrajos" adlı narkotik qaçaqçılığı ilə məşğul olan dəstə ilə münasibətlərinin olmasına dair ciddi dəlillər olduğunu nəzərə alaraq istintaq başladılmasına qərar verilmişdir. Bu cinayətkarların Quaido ilə olan fotoları Quaidonun və yaxın çevrəsinin bu silahlı dəstə ilə münasibətlərinin olmasının dəlilidir".

Qeyd edək ki, Venesuelada müxalif lider Quaidonun Kolumbuyadakı narkotik qaçaqçısı dəstənin "El Brother" və "El Menor" ləqəbi ilə tanınan liderləri ilə çəkdirdiyi şəkillər ortaya çıxmışdı.

