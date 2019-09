Bu qidalar xərçəng xəstəliyindən xilas edir - SİYAHI

Düzgün qidalanma xərçəng xəstəliyindən xilas edə bilər.

Metbuat.az xəbər verir ki bu barədə avstraliyalı alimlər bəyanatla çıxış ediblər.

Alimlərin fikrincə, bəzi qidaları hər gün qəbul etmək xərçəngə qalib gəlməyə kömək edir.

Bu siyahıya süd və süd məhsulları, yağlı balıq və qəhvə daxildir.

Məlum olub ki, hər gün iki fincandan çox qəhvə qəbul edən onkoloji xəstələr digərlərinə nisbətən daha uzun müddət yaşayıblar.

Ekspertlər məsləhət görürlər ki, gündəlik qida rasionunda yağlı əti 100 qrama qədər azaltmaq, gün ərzində ən azı 30 qram sellüloz qəbul etmək lazımdır.

Qeyd edək ki, bir müddət əvvəl aparılmış təcrübənin nəticələrinə əsasən, siqaret çəkən və pis qidalanan insanlarda bağırsaq xərçəngi riski 35 faiz artır. (oxu.az)

