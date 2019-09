16 yaşlı aktivist "Ağ Ev"in qarşısında aksiya keçirdi - FOTOLAR

Birləşmiş Millətlər Təşkilatının (BMT) İqlim Zirvəsinə qatılmaq üçün yola çıxıb yelkənli qayıqla ABŞ-a gedən 16 yaşlı isveçli aktivist Qreta Tunberq "Ağ Ev"in qarşısında iqlim aksiyası keçirib.

Metbuat.az türk mediasına istinadən xəbər verir ki, Tunberq qlobal istiləşməyə qarşı mübarizə üçün başlatdığı və hər cümə keçirdiyi "Fridays For Future" protestosunu ABŞ-da davam etdirmiş olub. Aksiyaya bir çox məktəbli və iqlim aktivistləri qatılıblar.

Bundan öncə gənc aktivist Tunberq İsveçin iqlim dəyişikliyi mövzusunda hərəkətə keçəsi üçün parlament önündə aksiya keçirmişdi.

