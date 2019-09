ABŞ prezidenti Donald Tramp Kubaya qarşı embarqonun müddətini uzadıb.

Metbuat.az-ın verdiyi məlumata görə, bu barədə Ağ Evin mətbuat xidmətinin yaydığı ABŞ prezidentinin müvafiq bəyanatında deyilir.

Bəyanatda bildirilir: "Mən qərara gəldim ki, Kubaya qarşı bu tədbirlərin bir il müddətinə uzadılması ABŞ-ın milli maraqlarına cavab verir".(trend.az)

