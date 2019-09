Məşhur müğənni boşanır

Məşhur müğənni Adel boşanmaq üçün sənədlərini məhkəməyə təqdim edib.

Metbuat.az bildirir ki, 31 yaşlı Adel 45 yaşlı bankir Saymon Konnekki ilə səkkiz il birlikdə yaşayıb.

Cütlük üç il əvvəl nikaha daxil olub. Onların Ancelo adlı altı yaşlı övladları var.

Bir müddət əvvəl mətbuatda cütlüyün nikahında problem olduğu barədə xəbərlər dolaşmağa başlayıb. Deyilənlərə görə, Adel ərindən bu ilin yaz ayında boşansa da, sənədləşməni başa çatdıra bilməyiblər.

Qeyd edək ki, Konnekki 2004-2008-ci illər arasında stilist Klari Fişe ilə nikahda olub.(oxu.az)

