"Özümü qəfəsdəki heyvan kimi hiss edirəm" - "Matrix" filminin ulduzu - MÜSAHİBƏ

2000-ci illərə damğa vuran “Matriks” filmi ilə kariyerasının zirvəsinə çıxan və bugünlərdə “Con Vik” filmi ilə gündəmdə olan 55 yaşlı Kianu Rivz “Cakarta Post”a maraqlı müsahibə verib.

Metbuat.az həmin müsahibəni təqdim edir:

“Matriks”də canlandırdığınız “Neo” xarakteri ilə nə dərəcədə bənzərsiniz?

Əslində o məndən daha yaxşı insandır. Amma mən də onun dəyərlərinə hörmət edərək, uyğun şəkildə yaşamağa çalışıram.

Onun xüsusyyətlərindən hansısa heyranlığınız var?

Canlandırılması gözəl obrazdır. Trinitiyə olan sevgisinin çox saf olduğunu düşünürəm, suallara hər zaman bir cavab axtarmasını sevirəm. O, əlindən gələnin ən yaxşısını edən, güclü, pozitiv, əxlaqlı və etik biridir.

Sizin üçün sevgi nə deməkdir?

Romantik münasibətləri nəzərdə tutursunuzsa, bildiyiniz kimi tək başına yaşayanlardanam. Həyatımda heç kim yoxdur. Amma belə bir münasibət yaşasam, qarşımdakı şəxsə hörmət edər və onu sevərəm. Ümid edirəm ki, bir gün mənim də başıma gələr.

Özünüzü yalnız olaraq ifadə etdiniz. Bu durumla qane olursunuz?

Əslində bu vəziyyət məni o qədər də narahat etmir. Aktyoram, ona görə də sualınıza verə biləcəyim cavabım yoxdur.

Qərbi Hollivudda yaşayırsınız. İnsanlar sizin özəl həyatınıza hörmət edirlərmi? Yolda tanınmadan gəzə bilirsiniz?

Günlərim normal keçir. Əlbəttə, hər gün hər kəsin evinə uzaqdan baxan bir turist avtobusu olur. Mən səhərlər qəzet alıram və o vaxt turitləri görürəm. Bu zaman özümü qəfəsdəki heyvan kimi hiss edirəm. Amma Los-Ancelesdə heç kim sizinlə maraqlanmır. Arxanzdan sizin izləyən paparazilər mütləq olur, amma, küçəyə çox çıxmıram. Əslində çox şey etmirəm, bir az sıxıcı insanam.

Motoskletlərə olan sevginizlə tanınırsınız. Bu haqda nə demək istəyirsiniz?

Motoskletlərin özünəməxsus estetikliyini, titrəşimini, hərəkətini və azadlıq hissini sevirəm. Əslində motosklet sürmək bir az da həyəcanvericidir. Fiziki bir zövq alırsınız və düşünüb hiss edə bilməyiniz üçün mükəmməl vasitədir. Ya da əksinə: düşünməyib, hiss etməmək üçün...

“Con Vik” bugünlərin yeni ikonik qəhrəmandır... Bu qədərini gözləyirdinizmi?

İlk film üçün qətiyyən bir gözləntimiz yox idi. Hekayəni davam etdirmək üçün bir şansımız olacağını da düşünməmişdik. Buna səbəb izləyicilər oldu, ona görə də, onlara təşəkkür edirəm.

İlk istəyiniz rok ulduzu olmaq idi?

Tam mənasında yox, əslində heç istəməmişəm. Alətin çıxardığı səsi sevdim və sonra özüm ifa etməyə baçladım. Sonra dostlarımda mənə qoşuldu və bu bir əyləncəyə çevrildi.

O zamanlar neçə yaşınız var idi?

17 yaşında idim və məndən böyük sevgilim vardı. Musiqiyə də məni sövq edən o qız idi. Arkasında nəhəng səsləndiricilər olan maşınım vardı, “Coy Divizion” və “Violent Femmis” kimi qrupları dinləyərdik.

Musiqinin həyatınızda önəmli bir yeri varmı?

Mən, Robert Melhouz və Bret Domrozdan ibarət olan və 2000-ci illərə qədər aktiv olan “Dogstar” adlı qrupumuz qısa müddət öncə dağılıb. Bəzən çalmaq üçün bir araya gəlirik. Evdə bir bas gitaram var, 40 ildə bir çalıram. Amma çox vaxt sırf əyləncə üçün orda qalır.

