Bakı Mühəndislər Universitetinin (keçmiş Qafqaz Universiteti) Maliyyə ixtisası üzrə təhsil alan Nihat Mirzəzadə qəfil beyninə qan sızması nəticəsində dünyasını dəyişib.



Metbuat.az-ın məlumatına əsasən 4-cü kurs tələbəsi olan Nihad ali məktəbə 677 balla qəbul olub. Bir çox intellektual oyunların qalibi olan Nihad universiteti 95 ortalama balla oxuyurdu. Çox istedadlı və gələcəyi mükəmməl olacaq bir gənc idi.

