2 yaşlı uşaq 21 yaşlı anasını boğaraq öldürüb - FACİƏVİ OLAY

Belarusda baş verən faciəvi hadisə eşidənləri dəhşətə gətirib.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, Yulia adlı gənc qadın 2 yaşlı körpəsini avtomobilin şüşəsindən qucağına götümək istəyib. Bu zaman uşağın yanlışlıqla şüşəni bağlama düyməsinə basması nəticəsində qadının boğazı şüşənin arasında qalıb. Hadisə Yulianın 21-ci yaş günündə baş verib.

Qadının həyat yoldaşı maşına gəldiyində Yulianın huşunu itirdiyini görüb və şüşəni qıraraq onu xəstəxanaya çatdırıb. Buraxa boğulma nəticəsində beyinə zərər dəyməsi diaqnozu ilə müalicə alan qadın 8 gün sonra ölüb.

