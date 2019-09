Fenomen əkizlərin çəkdiyi video bütün ölkənin tənqidinə məruz qaldı /Fotolar

24 yaşlı rus fenomen əkizlər Adelya və Alina Fatkevhin yarışma üçün çəkdiyi video "İnstagram"da böyük tənqidlərə məruz qalıb.

Metbuat.az xarici mediaya istinadla bildirir ki, zəngin rus qızlar "İphone" mükafatı verilən yarışmanı qazanmaq üçün küçədə yeriyərkən əlil arabasında olan, evsiz bir adama yaxınlaşırlar və onunla video çəkirlər. Videoda qızlar "yazıq adam.Yəqin ki, çoxdandır yemək yemirsən" deyərək onun üçün suşi sifariş ediblər. Daha sonra əllərindəki çubuqla adama suşi yedirməyə başlayırlar. Videonun sonunda isə "Hər kəs yardımsevər, yaxşı insanlar olduğunu bilir" deyərək əkiz qızlar təriflənir. Video "İnstagram"da yayımlandıqdan sonra böyük tənqidlərə məruz qalıb. Şərhlərdə 48 saniyəlik videonun insanları təhqir etdiyi bildirilib.

Gənc qızlar daha əvvəl də belə tənqidlərə məruz qalıb.

