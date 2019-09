Türkiyənin “Arka Sokaklar” serialının məşhur aktyoru döyülüb.

Metbuat.az türk mediasına istinadən məlumat verir ki, Şevket Çoruh tamaşanın qastrolu üçün getdikləri İzmir şəhərində küçə heyvanlarını öldürmək istəyənlərə öz etirazını bildirib.

Aktyor gözlənilmədən 20 nəfərə yaxın bıçaqlı şəxsin hücumuna tuş gəlib. Aktyor hadisə ilə bağlı polisə şikayət edib.

