Fəxri ad istəyən tanınmış aktyor bu addımı atdı - - VİDEO

Parkinson xəstəliyindən əziyyət çəkən aktyor Allahverdi Yolçuyev fəxri ad istəyir.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, bu istəyinin gerçəkləşməsi üçün "Youtube" kanalında videomüraciət yayımlayıb.



40 ilin sənətkarı olduğunu deyən 61 yaşlı aktyor "Əməkdar artist" fəxri adına layiq olduğunu bildirib.



Kino və tamaşalarda onlarla obraz canlandıran Yolçuyev dublyaj fəaliyyətində minlərlə film səsləndirib. Yeri gəlmişkən, dünya şöhrətli fransız aktyor Lui De Fünesin bütün filmlərini Azərbaycan dilində yalnız o səsləndirib.(baku.ws)

