​ İt tanınmış aktrisaya hücum etdi - Sümüyə qədər dişlədi, ağrıkəsici vurdular - FOTO

Türkiyəli gənc aktrisa Ece Uslunu Çeşmədə bir tanışının "Rotveller" cinsli iti dişləyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, doğum günündən iki gün sonra baş verən olayla bağlı aktrisa "Üzərimə gəldi. Qorxmadığımı göstərmək üçün qolumu uzatdım. Bunu etmək lazım deyilmiş. Qolumu dişlədi, dostlarım xilas etdi. Onlar da çox məyus oldular" ifadələrini işlədib.

İlk dəfə belə bir hadisə ilə qarşı-qarşıya qaldığını bildirən Uslu "Sümüyümə qədər dişləyib. O an həyəcanlandım. Xəstəxanada ağrıkəsici vurdular. Daha pis ola bilərdi. Yaxşı qurtardım. Doğum günümdən iki gün sonra belə bir şey yaşadım, ona görə də nəzər həftəsi deyirəm" açıqlamasını edib.(milli.az)



