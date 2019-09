Yevlax rayonunun Bünyabad kəndində qazıntı işləri aparan traktor 32 millimetr diametrində olan polietilen qaz xəttini qırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Azəriqaz” İstehsalat Birliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, bərpa işləri aparılanadək 105 abonentin qaz təminatı müvəqqəti olaraq dayandırılıb.



