Azərbaycanda sərnişin avtobusunda qadınlar arasında dava düşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, videodan görünür ki, avtobusda iki qadın mübahisə edir. Daha sonra onlar mübahisəyə saçyoldu ilə davam edirlər.

Hadisənin Naxçıvanda baş verdiyi bildirilir. Dava edən qadınları digər sərnişinlər ayırıblar.

(Unikal.org)

