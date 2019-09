PSJ Fransa Liqasında növbəti oyuna çıxıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Paris klubu doğma meydanda 5-ci turda "Strasburq"la qarşılaşıb. Matç Tomas Tuhelin komandasının minimal hesablı qələbəsi ilə başa çatıb - 1:0. Yeganə qolu 90+1-ci dəqiqədə bu mövsüm ölkə çempionatında ilk oyununa çıxan Neymar vurub.

Bu qələbə ilə xalını 12-ə yüksəldən PSJ turnir cədvəlində ilk pillədə qərarlaşıb. "Renn" 10 xalla 2-ci, "Nitsa" eyni xalla 3-cüdür.



