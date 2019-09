Türkiyədə İstanbul-Antalya marşrutu ilə hərəkət edən sərnişin avtobusu qəzaya uğrayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, avtobusun idarəetməni itirərək aşması nəticəsində 1 nəfər ölüb, 40 nəfər xəsarət alıb. Yaralılar xəstəxanalara yerləşdirilib. Qəza ilə bağlı araşdırma aparılır.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.