Hakimliyə namizədlərin test imtahanı keçirilib

Məhkəmə fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi üzrə dövlət başçısının tapşırıqlarına əsasən görülən tədbirlər çərçivəsində hakim vəzifəsinə namizədlərin tam şəffaf şəraitdə və obyektiv meyarlar əsasında seçimi həyata keçirilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu çoxmərhələli seçim proseduru nəticəsində 3400-dən çox namizəd sırasından 400-dən artıq yüksək hazırlıqlı hüquqşünas yazılı və şifahi imtahanları, habelə uzunmüddətli tədris kurslarını müvəffəqiyyətlə başa vuraraq müxtəlif hakim vəzifələrinə təyin edilib.



Hakimlərin iş yükünün azaldılması, işlərə vaxtında və daha keyfiyyətlə baxılması məqsədilə ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyevin «Məhkəmə-hüquq sistemində islahatların dərinləşdirilməsi haqqında» 03.04.2019-cu il tarixli Fərmanı ilə hakim ştatlarının sayı 200 vahid artırılıb, habelə məhkəmələrə əlçatanlığın yaxşılaşdırılması və sahibkarların hüquqlarının daha etibarlı müdafiəsi məqsədilə yeni ixtisaslaşmış məhkəmələr yaradılıb.



Bununla əlaqədar hakimlərin seçimi üzrə cari ilin iyul ayının 26-dan açıq müsabiqə elan olunub. Ötən müddət ərzində sənədlərini təqdim etmiş 206 hüquqşünasla test imtahanının keçirilməsi qərara alınmışdır.



Sentyabr ayının 15-də Dövlət İmtahan Mərkəzində beynəlxalq və yerli müşahidəçilərin, o cümlədən vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələrinin, televiziya və mətbuat təmsilçilərinin iştirakı ilə hakimliyə namizədlərlə test imtahanı keçirilib. Namizədlər üçün hər cür şəffaf və əlverişli şəraitin yaradıldığı imtahan zamanı onlar sualları müasir texnologiyaların tətbiqi ilə, fərdi qaydada, kompüter vasitəsilə cavablandırıblar.



İmtahanın nəticələri hər bir namizədə o, sualları cavablandırdıqdan dərhal sonra elan olunmaqla müvafiq arayış təqdim edilib, habelə nəticələr Məhkəmə-Hüquq Şurasının internet səhifəsində yerləşdirilib. Həmçinin, imtahan www.jlc.gov.az saytı vasitəsilə “on-line” rejimində birbaşa yayımlanıb.



İmtahanda 60 və daha artıq bal toplayaraq uğur qazanmış 158 hakimliyə namizəd müsabiqənin növbəti mərhələsinə buraxılıb. Proses müşahidəçilər tərəfindən şəffaf prosedur kimi yüksək dəyərləndirilib.



Eyni zamanda Hakimlərin Seçki Komitəsi bildirir ki, hakimliyə namizədlərin sənədlərinin qəbulu və müsabiqə davamlı olaraq həyata keçiriləcəkdir. Bununla əlaqədar hakim olmaq arzusunda olan hüquqşünaslar sənədlərini təqdim etməyə dəvət olunurlar.



