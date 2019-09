İlkin Həsəniyə nə olub? — O, var-dövlət qazanmaq üçün sağlamlığını itirir - FOTO

Adətən sosial şəbəkə hesabından təqibçiləri ilə daha çox gəzinti, səyahət, istirahət və reklam xarakterli paylaşımları bölüşən aparıcı-aktyor İlkin Həsəni bu dəfə təəccübləndirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, İlkin İnstaqram hesabından xaraba bir evdə çəkilmiş fotosunu paylaşıb. Ən maraqlısı isə aktyorun bu fotosuna yazdığı şərh olub.

İlkin Həsəni fotosuna "İnsan nə qədər də qəribədir, hə?!

O, var-dövlət qazanmaq üçün sağlamlığını itirir, sonra da sağlamlığını geri gətirmək üçün sərvətindən keçir. O, hazırkı vaxtında gələcəyin dərdini çəkir, amma gələcəkdə isə keçmiş vaxtları özləyir" şərhini yazaraq "Həyat" heşteqi ilə paylaşıb.

(Milli.az)

