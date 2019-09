Beyləqan rayon icra hakimiyyətində kadr dəyişikliyi baş verib.

Metbuat.az Qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, rayon icra hakimiyyətinə yeni müavin təyin olunub. Məmmədova Yeganə Kərəm qızı başçının müavini-İctimai-siyasi və humanitar məsələlər şöbəsinin müdiri təyin edilib.

Qeyd edək ki, bundan əvvəl bu vəzifəni Aytən Mirzəyeva tuturdu.

