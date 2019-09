Bu da Nazilə Səfərlinin həyat yoldaşı - FOTO

Şairə Nazilə Səfərli uzun müddət sonra həyat yoldaşı ilə fotosunu paylaşıb.

Metbuat.az bildirir ki, sənətçi paylaşımına bu sözləri yazıb:

“Çoxsaylı izləyicilərimin xahişini nəzərə alıb, biz də ər-arvad şəkili paylaşmaq qərarına gəldik. 23 ildir evliyik. Elçin məndən 8 yaş böyükdür. İki ali təhsilli oğlumuz var. Yoldaşım illərdir Aygün Kazımovanın fanatıdır”.

Ancaq N.Səfərlinin paylaşımı birmənalı qarşılanmayıb. Şairəyə illər əvvəl müsahibəsi zamanı dediyi “Ərim 400 manat maaş alır, mənim isə aylıq benzimin pulu 400 manatdır” sözləri xatırladılıb. Ancaq o, yazılan rəylərə reaksiya verməyib. (axşam.az)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.