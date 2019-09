Qazaxıstanın paytaxtı Nur-Sultanda güləş üzrə dünya çempionatı davam edir.

Metbuat.az -ın məlumatına görə, üçüncü yarış günündə yunan-Roma güləşi üzrə son 3 çəkidə - 67, 87 və 97 kq-da mübarizəyə start veriləcək. Bu gün həmin çəkilər üzrə püşkatma mərasimi keçirilib və güləşçilərimizin rəqibləri müəyyənləşib.



60 kq

Təsnifat. Taleh Məmmədov - İva Angelov (Bolqarıstan)



77 kq

1/16 final. Elvin Mürsəliyev - Gela Bolkvadze (Gürcüstan)



130 kq

Təsnifat. Beka Kandelaki - Pavel Rudaku (Belarus)



