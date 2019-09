Keniyalı atlet dünya rekordu vurub

Keniyalı qaçışçı Ceffri Kipsang Kopenhagendəki yarı marafonda (21,1 km) dünya rekordunu yeniləyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, onun nəticəsi 58 dəqiqə 1 saniyə təşkil edib. Beynəlxalq Atletika Federasiyaları Birliyi (IAAF) hələ nəticəni təsdiqləməyib. Əvvəlki rekord həmyerlisi İbrahim Kiptuma (58 dəqiqə 18 saniyə) aid idi, o 28 oktyabr 2018-ci ildə İspaniya Valensiyasında bu rekorda imza atmışdır.

Qeyd edək ki, Kopenhagendə yarışmaq üçün Kipsang sentyabrın 27-dən oktyabrın 6-dək Dohada (Qətər) keçiriləcək Dünya Atletika Çempionatındakı çıxışından imtina etmək qərarına gəldi.

