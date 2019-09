Hindistanda gəmi qəzaya uğrayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə Qodavari çayında baş verib. Gəminin çevrilməsi nəticəsində 12 nəfər ölüb, 20-dən çox insan itkin düşüb. Onların turist olduğu bildirilir.



Hadisə zamanı gəmidə 60 nəfər olub. Qəzanın başvermə səbəbi açıqlanmır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.