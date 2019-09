“Qarabağ” klubunun UEFA Avropa Liqasının qrup mərhələsindəki rəqibi, İspaniyanın “Sevilya” klubu ölkə çempionatında növbəti oyunun keçirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Sevilya” səfərdə “Deportivo Alaves” klubu ilə qarşılaşıb. Joan Jordanın yeganə qolu ilə 3 xal qazanan “Sevilya” ümumi hesabda 10-cu xalını toplayıb və La Liqada turnir cədvəlinin birinci pilləsinə yüksəlib.

