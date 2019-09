Türkiyə-Suriya sərhədində partlayış baş verib. Hadisə nəticəsində azı 12 sakin ölüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Anadolu” agentliyi məlumat yayıb.



Bildirilib ki, partlayış Suriyanın Ər-Rai yaşayış məntəqəsindəki nəzarət-buraxılış məntəqəsində baş verib.

