Bu gün Azərbaycan Premyer Liqasında 4-cü tura yekun vurulub.

Metbuat.az xəbər verir ki, günün əsas qarşılaşması son ölkə çempionu "Qarabağ" klubu ilə "Neftçi" arasında baş tutub.



Komandalar Tofiq Bəhramov adına Respublika Stadionunda üz-üzə gəliblər. Maraqlı epizodlarla yadda qalan matç Ağdam təmsilçisinin 2:0 hesablı qələbəsilə ilə yekunlaşıb.



Qeyd edək ki, bu qələbə ilə xallarının sayını 12-ə çatdıran "Qarabağ" turnir cədvəlində vahid liderliyini qoruyub.

