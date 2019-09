Sürücülərə XƏBƏRDARLIQ - VİDEO

Məktəblərin ətrafında avtomobili düzgün park etməyən sürücülər cərimələnəcək.

Nəqliyyat vastələrinə və piyadalara mane olan maşınlar evakuatorla cərimə meydançalarına aparılacaq.

Metbuat.az məlumat verir ki bu barədə ''Xəzər Xəbər''ə Bakı Nəqliyyat Agentliyinin Mətbuat katibi Mais Ağayev deyib. Onun sözlərinə görə, Agentliyin ərazilərdə xidmət aparan əməkdaşları ilə yanaşı, evakuasiya xidməti də gücləndirilmiş rejimdə işləyəcək.

Bakıda intensiv hərəkət olan, yol kənarında yerləşən məktəbyanı ərazilərdə dayanma-durma, parklanma qaydalarını pozan sürücülərə cərimə yazılacaq. Əgər hansısa nəqliyyat vasitəsi hərəkətə mane olacaqsa, onlar da ərazidən yol polisi tərəfindən təxliyə olunacaq.



