29 yaşlı Malayziya vətəndaşı Azli Yozof dostunun toyuna gəldikdə burada tam oxşarı ilə rastlaşıb.

Metbuat.az xarici metbuata istinadən xəbər verir ki, oxşarlar hətta eyni köynək və eynək taxıblar.

Bu təsadüf toyda hər kəsin təəcübünə səbəb olub.

Sonradan məlum olub ki, “əkiz” bəyin iş yoldaşıdır.

Toy iştirakçıları bir-birinə bənzəyən insanları yenidən görüşdürməyə can atırlar..

