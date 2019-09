Hərbi Prokurorluğun bir neçə əməkdaşı medalla təltif edildi - ÖZƏL

Hərbi prokurorloğun bir neçə əməkdaşı yubiley medalına layiq görülüb.

Metbuat.az-ın əldə etdiyi məlumata görə, Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəisi, general-polkovnik, cənab Elçin Quliyev Azərbaycan Respublikası Hərbi Prokurorluğunun bir neçə əməkdaşını "Azərbaycan Sərhəd Mühafizəsinin 100 illiyi (1919-2019)" Azərbaycan Respublikasının yubiley medalı ilə təltif edib.

Faktı Metbuat.az-a Azərbaycan Respublikası Hərbi Prokurorluğunun Mətbuat Xidmətinin rəhbəri, Hərbi Prokurorun böyük köməkçisi, ədliyyə müşaviri Firad Əliyev təsdiq edib.

Qeyd edək ki, Firad Əliyevin özü də sözügedən medalla təltif olunanlar sırasındadır.

