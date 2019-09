Donald Tramp Üsamə ben Ladenin oğlunun öldürüldüyünü təsdiqləyib

ABŞ Prezidenti Donald Tramp “Əl-Qaidə” terror qruplaşmasının banisi Üsamə ben Ladenin oğlu Həmzə ben Ladenin Birləşmiş Ştatların keçirdiyi əməliyyat nəticəsində öldürüldüyünü təsdiqləyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, ABŞ prezidentinin sözlərinə görə, “Əl-Qaidə” qruplaşmasının yüksək vəzifəli üzvü Əfqanıstan və Pakistan regionunda öldürülüb.

“Həmzə ben Ladenin ölümü “Əl-Qaidə” qruplaşmasını vacib lider keyfiyyətlərindən və atası ilə simvolik bağlarından məhrum edəcək və qruplaşmanın mühüm operativ fəaliyyətlərini pozacaq. Həmzə müxtəlif qruplaşmalarla iş və planlaşdırma məsələlərinə cavabdeh idi”, - deyə Donald Tramp bildirib.

Qeyd edək ki, Həmzə ben Ladenin ölümü barədə xəbərlər hələ bu ilin yay aylarında yayılsa da, rəsmi Vaşinqton bu məlumatı təsdiq etməmişdi.(AZƏRTAC)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.