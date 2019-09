Bu gün Azərbaycanın efir məkanında kompleks profilaktika keçirilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Trend-ə ölkənin telekommunikasiya bazarındakı mənbə bildirib.

Qeyd edək ki, profilaktika işləri daha əvvəl təsdiq olunmuş cədvələ uyğun həyata keçirilir. 2019-ci ilin cədvəlinə əsasən, dörd dəfə profilaktika nəzərdə tutulub.

Birinci profilaktika martın 4-də keçirilib. İkinci profilaktika iyunun 10-da, növbəti kompleks profilaktika sentyabrın 16-da və dekabrın 9-da həyata keçiriləcək.

