Yeni albom hazırlıqlarına başlayan türk müğənnisi Murat Boz həmkarı Sezen Aksudan mahnı istəyib.

Metbuat.az bildirir ki, onlar gələn həftə detalları müzakirə etmək üçün studiada bir araya gələcəklər.

"Bu günədək Aksu ilə işləmədiyim və onu yaxından tanımadığım üçün çox peşmanam", - deyə, ifaçı etiraf edib.(axsam.az)

