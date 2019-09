FHN-in yanğını söndürməyə gedən maşını çayda batdı — VİDEO

Lakin yanğını söndürməyə gələn yanğınsöndürən avtomobil Vəlvələ çayında batıb. Yanan ev kənd sakinləri tərəfindən söndürülüb.

Nəticədə yaşayış evinin 1 otağı və içərisində olan mebel, yataq dəstləri yanıb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

Qeyd edək ki, rayon mərkəzinə ən yaxın yol Vəlvələ çayının içindən keçir.

FHN-in mətbuat xidmətindən bildirilib ki, nazirliyin nəqliyyat vasitələrinin, o cümlədən yanğınsöndürən maşınının çayda batması hadisəsi baş verməyib.(report.az)

