MLS Liqasında növbəti oyunlar keçirilib.

Metbuat.az bildirir ki, "La Qalaksi" klubu "Sportinq" üzərində 7:2 hesablı qələbə qazanıb. Qollardan üçünün müəllifi Zlatan İbrahimoviç olub. Matçın icmalını təqdim edirik:

(offside)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.