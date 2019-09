Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva sentyabrın 16-da Bakının Binəqədi rayonundakı 300 nömrəli tam orta məktəbin 960 şagird yerlik yeni tədris kompleksinin açılışında iştirak ediblər.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Prezidentin Mətbuat xidmətindən Trend-ə məlumat verilib.

