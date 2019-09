Nigar Camalın ad günündən GÖRÜNTÜLƏR: Şou əhli onun başına yığışdı… – VİDEO

Ötən gün “Eurovision 2011” qaliblərindən olan müğənni Nigar Camal özünə ad günü məclisi edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, ifaçının 39 yaşı tamam olub. Ad günü gecəsi yerli restoranların birində baş tutub. Sənətçi özəl gününə şou-biznesdən az saylı məşhurlar dəvət edib. Ad gününün maraqlı məqamlarından biri isə Nigar Camalın Oksana Rəsulova ilə hind rəqsi oynamağı olub.

Məclisdən olan görüntüləri isə gələn qonaqlar öz sosial şəbəkələrində paylaşıblar.

Qeyd edək ki, N.Camal sentyabrın 7-də anadan olub.(prime-time)

