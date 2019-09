Qorbaçovun “sarayı” satışa çıxarılıb

Almaniyada keçmiş sovet dövlətinin sabiq prezidenti Mixail Qorbaçovun hamiliyi ilə Gifhorn şəhərində alman dekorator Horst Vrobel tərəfindən inşa olunmuş məşhur Zənglər Sarayının satışa çıxarıldığı elan olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Almaniya KİV-ləri həmin obyektə 4,8 milyon avro qiymət qoyulduğunu yazıblar, lakin mülkiyyətçinin bu addımı atmasının səbəbi hələlik açıqlanmayıb.

Qədim rus monastırları üslubunda inşa edilmiş Zənglər Sarayı Qərbi və Şərqi Avropa ölkələrindən rəssam və sənətkarların treninqləri üçün nəzərdə tutulmuşdu.(AZƏRTAC)

