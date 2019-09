Bu işi görərək ayda 9 min qazanırlar -Dünyanın ən qəribə peşələri

Dünyada bizim bilmədiyimiz, insanları heyrətlər içində buraxacaq peşələr mövcuddur. Bunlardan bəziləri qeyri-adi olmaqla yanaşı çox qazanclıdır.

Metbuat.az dünyanın ən qəribə peşələrini təqdim edir.

Soxulcan ovçuluğu

Bu işə qaranlıq çökdükdə başlayırlar. Çünki gündüz torpaq altında olan soxulcanlar gecələr torpağın üstünə çıxır. Bu zaman soxulcan ovçuları onların yuvalarını taparaq toplama başlayırlar. Professional şəkildə bu işlə məşğul olan və bundan pul qazanan ovçular topladıqları bu soxulcanları balıqçı yemi satan şirkətlərə satır.

Professional yas tutanlar

Hər şeyin saxta olduğu dünyada bu o qədər də təəccüblü deyil. Professional yas tutmaq Avropada həqiqi bir peşədir. Bu işlə məşğul olan inanlar adından da göründüyü kimi cənazə mərasimlərinə gedib, yas tuturlar. Xüsusilə İngiltərədə "Rent a mourner" (yas tutan kirayə götür) adlı bir sahə də mövcuddur.

Heyvan yemi test edənlər

Heyvan yemləri fərqli olur. Ev heyvanlarımıza yedirdiyimiz yemlərin keyfiyyəti yoxlanılır. Bu işlə də professional heyvan yemlərini yeyərək test edən şəxslər məşğul olur və bu sahə olduqca gəlirli bir sahədir.

Maral nəcisi toplayan

Maralların nəcisini toplamaq olduqca gəlirli bir işdir. Xüsusilə fermerliklə məşğul olan insanların seçdiyi bu işin olduqca sadə olduğu deyilir. Digər tərəfdən yalnız bir maralın nəcisindən 300 dollar qazanmaq mümkündür.

Professional qucaqlayan

İlk dəfə Asiyada çıxan bu peşə bütün dünyaya yayılıb. Professional qucaqlayan birinə ehtiyacınız olduqda bu adamlar sizi qucaqlayaraq rahatlamanızı təmin edir. Amerikada bu peşənin seansına 40-50 dollar alan professional qucaqlayanlar işlərinə həqiqətən çox ciddi yanaşırlar və sevərək görürlər.

Cinsiyyət təyin edənlər



Bu peşə ilə məşğul olan şəxslər saatlarla özlərini yormadan, çox asanlıqla 5-9 min manat qazana bilirlər. Görəcəkləri iş isə sadəcə cücələrin cinsiyyətini müəyyən etməkdir. Bu işlə məşğul olan şəxslər masa arxasına keçib, yumurtadan yeni çıxmış cücələri masanın ətrafına toplayır.

Qoltuq altı qoxlayanlar

Dezdorant firmalarının məhsulunun keyfiyyətini yoxlamaq üçün işə götürülən şəxslər məhsulu istifadə edən digər şəxsləri qoxlayır.

Mumyalayıcı

Ölü bir bədəni görmək qəribə bir təcrübədir. Amma bu işlə məşğul olan şəxslər üçün "Hissislik" keçərlidir.

