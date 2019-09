Husilər təhdid mesajı yaydı - "Hər an vura bilərik"

Husilər olaraq adlandırılan qruplaşma Səudiyyə Ərəbistanını təhdid edib.

Metbuat.az türk mediasına istinadən xəbər verir ki, İranın Yəməndəki gücləri olaraq qəbul edilən husilər "Aramco" şirkətinə və xaricilərə xəbardarlıq edərək "Hər an yenidən vura bilərik" deyə açıqlama veriblər.

Qeyd edək ki, dünyanın ən dəyərli şirkəti sayılan Səudiyyə ərəbistanının neft-qaz şirkəti olan "Aramco"ya aid 2 məntəqəyə yaxın günlərdə hava hücumu təşkil edilmişdi, Husilər hücumu öz üzrələrinə götürmüşdülər. Hücumla bağlı açıqlama verən ABŞ Xarici İşlər naziri Mayk Pompeo İranı tənqid etmişdi.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.