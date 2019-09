Goranboy rayonunda orta məktəbin tavanı dərs zamanı çöküb.

Metbuat.az-ın verdiyi məlumata görə, hadisə rayonun Boluslu kəndində yerləşən orta məktəbdə baş verib.

Belə ki, səhər saatlarında 2-ci siniflərin ilk dərsə başladığı zaman sinif otağının tavanı uçub.

Hündürlükdən tökülən torpaq qatı nəticəsində sinif otağını toz bürüyüb.

Xoşbəxtlikdən hadisə baş verən zaman şagirdlərdən xəsarət alan olmayıb. (baku.ws)



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.