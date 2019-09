Məşhurların olduğu təyyarə QƏZAYA UĞRADI - Çox sayda ölü və yaralı var - VİDEO

Kolumbiyada təyyarə qəzası baş verib.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən bildirir ki, "Piper PA-31-350" tipli təyyarə idarəetmədən çıxaraq, yaşayış evlərinin üzərinə düşüb.

Qəza nəticəsində 8 nəfər həyatını itirib. 1-i uşaq olmaqla 3 nəfər xəsarət alıb. Yaralılardan biri qəza zamanı yaxınlıqda olan 10 yaşlı uşaq olub. Xəstəxanaya yerləşdirilənlərdən ikisinin vəziyyəti ağırdır. Yerli mənbələrin iddiasına görə, kiçik layner yerli şirkətə məxsus olub. Qəza nəticəsində yaşayış evlərinə də ciddi ziyan dəyib. Zərbənin təsirindən laynerin hissələri ətrafa səpələnib.

Sərnişinlərin kimliyi barədə rəsmi məlumat olmasa da, media onların arasında iki yerli məşhur idmançının olduğunu iddia edir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.