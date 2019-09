Moskvada “Timiryazevskaya” metro stansiyasında atışma baş verib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, hadisə nəticəsində iki nəfər yaralanıb.

Qeyd olunur ki, naməlum şəxs metronun vestibülünə daxil olaraq atəş açmağa başlayıb və iki nəfəri yaraladıqdan sonra hadisə yerindən uzaqlaşıb.

Yaralılar xəstəxanaya yerləşdirilib, onların vəziyyəti ağır olaraq qiymətləndirilir.

Hazırda atəş açan şəxsin axtarışları aparılır.(trend.az)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.