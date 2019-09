Ukraynada kütləvi zəhərlənmə baş verib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, hadisə Vinits vilayətində olub. Belə ki, vilayət məktəblərinin birinin yeməkxanasında 20-dən çox şagird nahardan sonra xəstəxanaya müraciət edib.

Hazırda 16-si uşaq olmaqla 21 nəfərin xəstəxanada müalicəsi davam edir. Xəstəxanaya müraciət edənlərə qastroenterokolit diaqnozu qoyulub.

Məktəb yeməkxanasında zəhərlənmə faktından sonra yoxlamalar başlayıb, təhlillər aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.