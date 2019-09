İranlı general: İran müharibə istəmir, lakin müharibəyə tam hazırdır

ABŞ unutmasın ki, onun Yaxın Şərqdə üç hərbi bazası var və İranın raketləri həmin bazalara tuşlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri İranın hərbi-kosmos qüvvələrinin komandanı general Əmir Əli Hacızadə deyib. O bildirib ki, İran müharibə istəmir, lakin bununla yanaşı, müharibəyə tam hazır vəziyyətdədir. ABŞ hər hansı təxribata yol versə, onun regiondakı hərbi bazaları atəşə tutulacaq.

İranın milli televiziyasında çıxış edən general ABŞ-a çağırış edərək yalan və böhtan kompaniyasına son qoymağı tələb edib.(AZƏRTAC)

