Əməkdar artist Lalə Məmmədova sosial şəbəkədəki paylaşımı ilə diqqət çəkib.

Metbuat.az xəbər verir ki, məşhur müğənni instaqramda izləyiciləri ilə bölüşdüyü fotosuna maraqlı şərh yazıb.

"Kitab kimi qadınlar hərf tanımayan kişilərin qurbanı oldular"- deyə L. Məmmədova qeyd edib. Lalə sözügedən sözləri qadınlarla bağlı paylaşıma istinadən yayıb.

Onun həmin fikiri sosial şəbəkə istifadəçiləri tərəfindən müzakirələrə səbəb olub. (qafqazinfo)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.