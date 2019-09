Vilayət Eyvazov bütün rəisləri topladı.

Daxili İşlər Nazirliyində geniş kollegiya iclası keçirilir. Nazir Vilayət Eyvazovun rəhbərliyi ilə baş tutan kollegiyada 2019-cu ilin 9 ayında görülən işlərlə bağlı hesabat verilib.



İclasda respublika üzrə şəhər-rayon polis baş idarə, idarə, şöbə və bölmə rəisləri iştirak edib.(qafqazinfo)

